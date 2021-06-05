還記得蜂編有一篇文章是在說防疫期間的優惠嗎，那篇可是認真有在更新欸！該不會還有人不知道吧，因為現在在家裡除了吃還是吃，解除警報之後會不會有一堆人走不出自己家門，可是這個時候吃飽是最重要的，因為三級警報的關係，很多店家都不能內用一定會受到很多損失，但對我們來說是一個非常好的機會，那些排隊美食終於不用一直排隊還可以在家裡爽吃，快來看有哪幾家美食可以吃爆，想看菜單的人直接點店家名稱就有官網跟菜單可以看，或是直接連到店家專屬的外帶外送訂購網頁喔。

店家名稱：橘色涮涮屋（外帶/外送）

優惠介紹：有火鍋界的LV之稱的橘色涮涮屋是台灣高檔火鍋的始祖，會因應季節變化引進不同食材，不只有華麗的前菜、甜點，還有日本手作鍋物配上鮮採時蔬、精緻肉品海鮮，旗下橘色涮涮屋、Extension 1 by 橘色目前皆有提供外帶外送服務，依距離及消費金額享滿額免運優惠，其中Extension 1 by 橘色不限金額皆可外送，將店內美味完整複製到家。

地址：橘色一館（台北市大安區大安路一段135號B1）

Extension 1 by橘色（台北市內湖區瑞光路631號1樓）

橘色A9館（台北市信義區松壽路9號新光三越A9館7F）

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店家名稱：通庵 熟成咖喱（外帶）

優惠介紹：人氣咖哩名店通庵 熟成咖喱將炒過的香料熟成二十八天，再和洋蔥及蕃茄等蔬菜熬製，靜置四十八小時，讓蔬菜甜度完全釋放，咖哩醬才算完成，被不少人譽為最美味的咖喱飯，目前已經全面停止內用，提供雞肉、牛肉、牛雞三種口味的咖哩外帶，不用再排隊也能吃到美味咖哩！但要注意每位限購5份咖哩飯而已喔。

地址：台北店（台北市通安街115號）、台中店（台中市西區中興街8號）

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店家名稱：詹記麻辣火鍋（外帶/外送）

優惠介紹：台北人氣熱門火鍋店平常要是沒排隊可是很難吃到的，現在詹記麻辣火鍋暫時不提供內用服務僅提供外帶，有1人份和多人份都可以選擇，就算一個人也能在家享用，套餐包括湯底和配料，還可以加點招牌鴨血臭豆腐、火鍋料、蔬菜、肉品等等，讓你輕鬆在家就能吃到詹記麻辣火鍋。

地址：新莊總店（新北市新莊區新泰路187號）

敦南店（台北市大安區和平東路三段60號）

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店家名稱：貓下去敦北俱樂部（外帶/外送）

優惠介紹：城中話題最高的餐酒管貓下去敦北俱樂部，在這段時間也提供餐點外帶，不同於其他店家需要自取或者以Lalamove的形式，貓下去敦北俱樂部直接進駐Uber Eats及Cutaway卡個位平上預約外送，親自到店外帶則享有85折優惠，在家就能吃到美味料理。

地址：台北松山敦化北路218號（門口可臨停，周邊有停車場）

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店家名稱：The Antipodean Specialty Coffee（外帶/外送）

優惠介紹：內湖的超人氣的早午餐咖啡廳The Antipodean Specialty Coffee過去都要現場候位等候才能吃得到，快看那顆完美的太陽蛋，這一盤真的不得了，而現在疫情期間外帶消費滿1千元，即享Lalamove免運費到家，欸怎麼這麼好揪幾個好朋友就可以湊到這個價錢了吧。

地址：台北市內湖區港墘路26巷4號

店家名稱：小小樹食（外帶/外送）

優惠介紹：台北最受歡迎的蔬食餐廳小小樹食目前全面改由外帶形式，且皆享有外帶85折優惠，真的是讓吃素的朋友也可以有新的選的選則，還提供Lalamove來店取餐，送件地址為大安區者餐點消費滿600元由小小樹食支付運費，希望大家能夠一起在家防疫。

地址：大安店（台北市大安區大安路一段116巷17號）

敦南店（台北市大安區敦化南路二段39-1號）

店家名稱：豊賀大酒家（外帶/外送）

優惠介紹：即便是非常時期但還是什麼都想吃，光是一間餐廳的菜單已經無法滿足該怎麼辦？你的心聲豊賀大酒家聽到了！疫情期間，豊賀大酒家攜手其他人氣餐飲品牌，像是週末炸雞俱樂部、阿嬤的冰箱、臺虎精釀和杜甲AMA私房醬推出各種口味的外送便當與限量下酒菜，讓悶壞的我們可以一口氣吃到多款排隊美食，原來在家配酒也可以這麼開心。

地址：台北市大安區大安路一段116巷17號

店家名稱：八條老宅麻辣鍋（外帶/外送）

優惠介紹：八條老宅麻辣鍋是重慶火鍋的改良，湯頭以蔬果熬製，佐以草果、花椒、肉桂、八角等中藥材配方，三分油、七分湯，不會死鹹之外讓許多喜歡喝湯的朋友超級熱愛，以大份量又鮮美的肉質、Q彈入味的果凍鴨血著稱，被許多熱愛麻辣鍋的朋友公認為與詹記火鍋齊名的愛店，好拉不管哪家都可以帶回家，是不是可以在家舉辦麻辣鍋派對。

地址： 一店（台北市中山區林森北路133巷3號）

二店（台北市中山區林森北路133巷7-1號）

店家名稱：Smith & Wollensky Taipei（外帶/外送）

優惠介紹：Smith & Wollensky Taipei是美國經典牛排餐廳，同時是股神巴菲特午宴的指定餐廳，在防疫期間精選店內11款經典主餐、2款商業午餐、6款前菜與8款配菜，除了招牌乾式熟成牛排，也提供台灣戰斧豬、乾式熟成宜蘭櫻桃鴨胸，與美國羔羊排等選擇，不僅可以多人分享也適合個人獨享，現在還有特別的優惠內容像是單人主餐贈送前菜和配菜各一道，雙人主餐贈送前菜和配菜各兩道。

地址：台北市松智路17號 微風南山47樓

店家名稱：犇 鐵板燒（外帶/外送）

優惠介紹：好想吃鐵板燒！說到台灣頂級鐵板燒，犇 鐵板燒絕對榜上有名，餐點結合了法式、日式鐵板料理，配上義式創新烹調手法，擄獲不少饕客的心，想到吱吱作響的鐵板就餓起來了，疫情期間除了提供高品質的便當，還全新推出生鮮外送跟7折的優惠，讓你在家也能吃的安心、煮的安心。

地址：微風信義館（台北市忠孝東路五段68號4樓）

安和本館（台北市安和路一段102巷2號）

店家名稱：胡同燒肉（外送）

優惠介紹：胡同燒肉最初只是一家小烤肉店，由於精緻肉品與驚艷味道備受饕客喜愛，後續開設的分店總是餐餐客滿，近年也與許多知名企業推出聯名，如星宇航空、金色三麥等，是許多日式燒烤愛好者心中的第一名，趁著疫情期間不需排隊，不但生鮮宅配每日13點前訂購可享當日配送，指定單品任選2件9折、任選3件85折，訂單滿$1500，再送去骨牛小排邊肉，還等什麼趕快訂起來。

地址：（胡同燒肉7號店）新竹縣竹北市縣政二路410號

店家名稱：給海 GetHigh Seafood Bistro（外帶/外送）

優惠介紹：給海 GetHigh Seafood Bistro顧名思義，就是給你海鮮、海派、海量款待的台式海鮮餐酒館，在家不用擔心吃不到好吃又新鮮的海產，招牌菜包括鑽石貝、刀貝、活白蝦、燉煮青甘下巴、鹹酥龍珠、三杯中卷等，感覺好像是來到港口旁邊的海鮮餐廳，現在外帶自取9折、外送免運的優惠活動。

地址：台北市大安區敦化南路二段63巷54弄1號

店家名稱：心潮飯店（外帶/外送）

優惠介紹：心潮飯店取名自新炒飯店，還看不出來是主打什麼樣的料理嗎，炒一炒那當然就是主打炒飯囉，從經典厚炸排骨炒飯、變化版三杯雞炒飯、海港味烏魚子蝦仁炒飯，到有一整塊牛排的頂級紐約客牛排炒飯等多種口味，熱愛台菜又注重餐點質量的朋友不容錯過！

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓

店家名稱：都一處（外帶）

優惠介紹：北平菜餐廳都一處曾在2019榮獲米其林必比登的認證推薦，以「酸菜白肉鍋」、「拔絲香蕉」、「醬肉燒餅」最為著名，營業至今已經超過60年，就連美國總統老布希也曾來用餐過，如果防疫在家想來點不一樣的，享受一下美國總統享受過的北平料理，那就一定要外帶回家好好享用。

地址：台北市信義區仁愛路四段506號

店家名稱：魚君 さかなくん 海鮮丼專門店（外帶/外送）

優惠介紹：一直都在蜂編口袋名單內的魚君 さかなくん 海鮮丼專門店主打各式海鮮丼飯，它可是有「台北築地市場」之稱，就是希望顧客身在台灣，也能吃到有如日本自產的高品質鮮美食材，鮭魚卵一閃一閃的在呼喚蜂編，除了丼飯，還有握壽司、軍艦，以及炒物、烤物、湯物，超級適合一家人共享，電話訂餐自取還有8折的優惠。

地址：台北市信義區松高路16號B2

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

(中時新聞網)