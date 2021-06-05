新冠肺炎疫情持續延燒，中天新聞秉持專業的精神，為民眾持續追蹤疫情，也讓中天電視旗下兩大YouTube頻道：中天電視、中天新聞，自5月中疫情爆發後的短短半個月，頻道訂閱戶與觀看次數大幅成長。

中天電視、中天新聞兩頻道訂閱戶數總成長數超過十五萬人，成長率超過30%，其中中天電視YT頻道訂閱戶突破250萬人，衝上255萬；中天新聞YT頻道訂閱戶也直逼135萬。YT觀看次數更大幅成長，中天新聞YT頻道的觀看次數成長率達到243%，中天電視與中天新聞YT頻道累計觀看次數超過2.5億次。

同時在線觀眾人數, 晚間6點盧秀芳《中天辣晚報》新聞時段同時有5萬在線觀看，晚間7點則是經常性超過6.2萬人收看《中天辣晚報》，最高峰一度來到7.5萬人以上同時在線觀看《中天辣晚報》。此外，根據輿情分析平台QSearch的分析數據顯示，從5月中爆發疫情之後，中天新聞與中天電視分居KOL第一名與第二名，掌握網路輿情風向、影響力大，是主要的意見領袖。

疫情相關 YouTube KOL排行榜。(圖／截自QSearch 中天電視提供)

此展現了中天電視勇於監督政府，發揮媒體第四權功能，讓民眾聽到不一樣的聲音，獲得網友的認同。

(中時新聞網)