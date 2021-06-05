隨著「小皇帝」詹姆斯率領的衛冕軍湖人首輪提前淘汰，不少人就認為他可能將用腳踝傷勢未癒當作藉口，結果《Yahoo Sports》資深記者海尼斯5日率先出來幫詹皇護航，強調詹皇在今年季後賽首輪的健康狀態只有8成5，且並非每場比賽都在這個水準。

海恩斯表示，就是因為詹姆斯右腳踝高位扭傷並未真正痊癒，才會造成他在季後賽無法跟過往一樣那麼頻繁強勢進攻禁區，至於生涯首次嘗到首輪遊滋味的詹皇自己怎麼說呢？他在今天湖人記者會上表示，「我為了這個系列戰付出了全部。」

「我不會對任何情況感到擔憂，我只是需要休息一下，」詹姆斯說，「從季後賽一開始，我就被告知自己身體狀況如何，所以我已經付出我擁有的一切。」事實上去年闖進總冠軍賽的湖人與熱火兩隊，本季都在季後賽首輪就告提前出局。

詹姆斯昨也提前預告，他將不會代表美國男籃出戰東京奧運，而是替即將上映的電影「怪物奇兵：全新世代」當中的卡通人物隊出戰，如此一來，他可望擁有長達3個月的完整休息時間，畢竟他都36歲了，休息與調整是他當前最迫切需要的事物。

(中時 )