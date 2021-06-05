大元（林艾璇）早期出道於綜藝節目《大學生了沒》曾為女團Popu Lady成員之一，因為亮麗外型與火辣身材，受到許多粉絲觀眾的喜愛，日前在個人IG發文分享居家防疫的生活照，引起許多紛絲朋友們的關注。

大元昨（4日）在個人社群表示：「好奇大家疫情期間都是幾點睡？幾點起床？」她表示，昨天為了玩破路易吉洋樓第九層，玩電玩到清晨5點才睡覺，接著上午10點又開始逼自己起來，大元並對著鏡頭放電自拍一張照片，照片中穿著黑色細肩的上衣，大元五官深邃、俏麗短髮相當性感，意外釣出鬼鬼吳映潔在底下留言：「玩到半夜四點睡！」

大元發文意外釣出鬼鬼吳映潔回應留言。（圖/大元 臉書）

這段期間在居家防疫，大元她坦言：「珍惜被迫要24小時和家人黏在一起的時光，生命中難得美好的小事。」日前的錄影過於激烈，導致我的脖子持續痠痛，像是落枕一樣，也提醒粉絲朋友，非必要不出門，外出要全程配戴口罩 、勤洗手。

大元早期參加《大學生了沒》綜藝節目,累積知名度出道。（圖/youtube)

大元參加《大學生了沒》因身材火辣兒累積高知名度。（圖/youtube)

許多網友在底下留言表示：「妳可以再更誇張一點」、「我都差不多2點左右睡」「路易吉祥樓超好玩！吸好吸滿」、「想睡就睡，想起床再起床」、「大元妳拍照的照片好可愛」、「防疫期間在家玩手遊很好但別玩太玩」、「子製造業沒有休息，跟時間賽跑」、「目前還是正常上下班中」、「路易吉洋樓好玩，我有玩到第8層，妳繼續加油！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-0019

(中時新聞網)