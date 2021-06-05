印度疫情衝擊棉花供應吃緊；東南亞疫情升溫，品牌服飾廠訂單轉移，加上全球原物料價格上漲，導致聚酯加工絲、尼龍等相關產品報價調升，國內化纖廠受惠。

包括南紡(1440)、宏益(1452)、集盛(1455)、聯發紡(1459)等國內主要紗、線廠，今年以來的營運大幅成長，預估全年的獲利將可創數十年以來的高峰。

宏益5月合併營收1.65億元，年增230.31%；集盛5月營收9.34億元，年成長1.35倍；聯發紡5月營收1.93億元，年增率149.66%。三廠5月營收年成長都高達3位數。

南紡、集盛認為，東南亞紡纖供應鏈封城，停工，國內紡纖廠多少都會有轉單效應。這對第二季及下半年的接單成長應該是正面的。

棉紡產業景氣從去年下半年開始回溫，營運逐漸好轉，加上美國祭新疆棉禁令、印度疫情嚴重導致棉花供應吃緊，推升國際棉花價大漲，南紡因有低價庫存，產品利差拉大，本業訂單也大幅增加，能見度已到第三季。

根據南紡應證交所公告申報的財務，今年累計1-4月的每股盈餘已達0.92元，已創數十年以來的新高。

宏益、集盛、聯發紡在客戶拉貨動能增強下，目前訂單能見度已看到第三季初的7月，加工絲、尼龍產品的稼動率都是維持高水平。

市場指出，國內紡纖廠去年度因受疫情影響，營收過度萎縮，致基期較低；今年在歐美各國陸續解封、服飾消費市場景氣已回穩，加上東南亞供應鏈吃緊，原物料價格上漲，讓紡纖產品價格持續維持在高檔，所以，國內紡纖廠今年的營收預估都會有大幅度的成長。

(工商 )