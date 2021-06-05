越南、柬埔寨等東南亞地區疫情升溫，在東南亞生有產線的紡纖廠產能受到影響，營運受關注；其中，遠東新、新纖、儒鴻、聚陽指出，已透過外發廠做調配、遞延出貨或是轉移至其他生產基地，紓緩手中滿滿訂單。

隨著東南亞疫情升溫，有些東南亞國家如柬埔寨在4月時已有封城措施、越南也宣布6月1日起禁止國際航班入境。

市場憂心，東南亞是國內成衣大廠生產重鎮，疫情升溫是否會讓缺工問題更嚴重，也會讓原本就已吃緊的產能更緊繃。

越南廠已是遠東新全球三大生產基地之一；面對東南亞疫情升溫，遠東新指出，越南廠已做好各項防疫措施，產能受影響程度不大。

未來，如果封城範圍擴大，遠東新指出，將由大陸蘇州廠產能因應替代。

新纖在越南與當地VPN旗下的越南紡紗(VNPOLY)合作的加工絲生產線，已建立21台生產線，穩定出貨並全產全銷；新纖原規劃持續擴大，明年更計畫延伸到原絲(POY)與PSF(聚酯短纖維)生產。新纖指出，近期擴產進度受當地疫情升溫影響有些落後。

主要成衣生產基地在越南的儒鴻表示，今年以來因品牌服飾廠訂單大增，一直都是處在訂單大於產能的狀態，也因此一直都持續在招收工人，因東南亞目前仍未有限制人員移動的政策，所以疫情對招工雖有影響，但影響有限。此外，人力短缺的問題目前透過外發廠做調配，或是轉移至其他生產基地，儒鴻一直都在做滾動式的調整，目前都還在可控制的範圍。

整體來看，儒鴻指出，越南疫情控制還算穩定，柬埔寨廠區4月份停工2週，目前已恢復正常運作，印尼仍在蓋廠階段，未有太大影響，儒鴻將密切關注後續疫情狀況。

聚陽5月合併營收15.6億元，月減33.4％；下滑主要雖是受海運問題影響較大，不過，市場也認為，占聚陽產能2成的柬埔寨因疫情封城，多少也拖累聚陽5月營收。

聚陽目前越南廠維持正常生產，至於營收占比約二成的柬埔寨廠，4月中到5月初，因配合當地防疫措施停工三周，對產能調度稍有影響；聚陽指出，目前柬埔寨廠已復工，為滿足客戶訂單，產線已透過加班、製程調度等，加快出貨期程。

(工商 )