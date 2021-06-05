一個人的情商往往能在各方面上體現出來，其中說話技巧就是一個重要的途徑，情商高的人通常很會與人溝通，他們懂得說進別人的內心，無論說什麼都會讓對方樂意聽。搜狐網命理專欄點名，金牛座、獅子座、水瓶座總是情商不夠，常常說話不經過大腦，很容易因此惹禍上身、得罪人。

▍No.3 金牛座

金牛座做任何事都有著自己的堅持，他們在與別人相處的時候依然如此，只會在意自己的想法，而在對方與自己的意見相悖的時候，無論面對誰，他們都會據理力爭，雖然最後有可能辯論成功，但是彼此的關係卻已經疏遠。

▍No.2 獅子座

獅子座平常是一個大剌剌又不拘小節的人，他們早已習慣了有什麼就說什麼，而在與別人相處的時候他們也是很自我。他們常常說話不經過大腦，有時會說出比較刺耳的話，雖然身邊熟悉的人會理解他們，但是在陌生人的心中卻容易留下冒失的壞印象。

▍No.1 水瓶座

水瓶座做人隨心所欲，總是將自我發揮到極致，在做任何事情的時候，都是依照著自己的心情或意願去行事，雖然在某些事情上他們會考慮別人的感受，但是大部分情況下，他們比較獨斷專行，別人很難與他共事，因此會在不知不覺中得罪他人。

(中時新聞網)