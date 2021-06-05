國內疫情未見緩解，不少民眾對確診者足跡避之唯恐不及，網路上四起自製的足跡地圖，其中更傳出台中一確診者足跡在自製地圖上被標錯，有店家因此受害。對此，律師李尚宇指出，受害者或公司可依《民法》向製作者要求更正，情節更甚者可提告求償。

全台疫情四散至社區，本土確診層出不窮，地方政府為防堵疫情，衛生機關會透過疫調公布確診案例公共場所活動史，也有民眾熱心將公開的足跡整理成地圖清單並放上Google Maps，只要進入清單就可以清楚見到確診者到過之處，以便避開。

沒想到，台中市一間知名的阿水師便當店卻無辜受災，因為民眾自製的地圖清單將該店範圍劃入案8169的足跡，甚至還有民眾以訛傳訛，逕自在地標中留言「便當店有確診者」，導致生意大受影響，不管店家怎麼澄清都始終被誤會。

對此，律師李尚宇表示，倘若民眾或具有法人資格的公司因此而造成名譽受損，可透過《民法》第18條向地圖製作者要求更正錯誤；若情節重大，也可依《民法》第195條求償精神撫慰金或回復名譽。律師亦呼籲，確認消息為重要觀念，謹慎判斷後才不會隨雞起舞。

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(中時新聞網)