國民黨立委鄭正鈐6月3日發起「『小英！給我疫苗』全民快閃活動」，圖為響應者，現場喇叭聲四起。（圖／取自鄭正鈐臉書）

國民黨立委鄭正鈐6月3日駕車在總統府前「按喇叭」，抗議蔡政府疫苗採購不力。（圖／取自鄭正鈐臉書）

為抗議台灣疫苗不足問題，國民黨立委鄭正鈐、前新聞局長鍾琴，3日發起「『小英！給我疫苗』全民快閃活動」，號召民眾開車或騎車行經總統府周邊時，長按喇叭10秒鐘。活動進行約半小時，警方出動管制總統府前路段，避免車輛再度湧入。對此，鄭痛批：「連按喇叭反映民意都要擋，蔡英文你在怕什麼？」認為蔡與其阻擋人民反映疫苗的急迫需求，不如把心思放在如何盡速取得疫苗上。

鄭正鈐4日在臉書發文，並附上當日車內影片。鄭指出，就在他們發起快閃活動的第二天，總統府便在周圍佈置重重警力，阻擋民意，許多前來響應活動的車輛，完全無法靠近總統府。

鄭正鈐抨擊，蔡英文面對這股民怨不但繼續裝睡，連人民路過總統府按喇叭，反映「要疫苗」的吶喊，總統府還要以「政治操作」來抹黑人民的憤怒。蔡曾說，如果政府聽不見民意，可拍桌子。但拍桌子顯然不夠大聲，所以他們用喇叭聲要吵醒裝睡的人。然而蔡不但裝睡還裝聾，完全不理會人民的心聲，還害怕民意的沸騰淹沒總統府，更無視辛苦的員警們站在滂沱大雨中，圍住總統府四周道路，不讓任何車輛靠近。

對此，鄭正鈐直言：「連按喇叭反映民意都要擋，蔡英文你在怕什麼？」鄭強調，蔡政府坐視每天都有無辜生命消逝，不把心思放在如何盡速取得疫苗，反而是拚命阻擋人民反映疫苗的急迫需求；如果把這份心思，放在如何盡速取得足夠的國際認證疫苗上，人民就可以不用再擔心疫苗荒。

(中時新聞網)