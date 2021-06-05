中方正加緊打造第3艘航母，以讓它加入迅速擴張的海軍。最近外洩的空前近距離照顯示，它將使中方海軍戰力躍增。新航母的彈射器遠優於前兩艘較小型航母的滑躍起飛飛行甲板。
據《戰區》（The War Zone）網4日報導，最晚從2018年底開始，中方就在上海江南造船廠打造003型航母。而這星期稍早，一名抖音用戶近距離從乾船塢十分近地為它拍照並上傳。雖然照片不久就被刪除，但已被網友複製，並在網上四處流傳。
儘管目前還沒有定論，但照片似乎推翻了最近猜測，它將在左舷靠船尾處，安裝第3台飛機升降機，以補助兩台右舷升降機的說法。而這些升降機是在機庫和飛行甲板間移動艦載機的必要工具，數目愈多，移動艦載機的能力也愈強。相較之下，美國的尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母有4台升降機。
不過話說回來，升降機愈多，其實可能會導致飛行甲板使用空間的方式複雜化。也因此，美國海軍決定，在最新型的福特級（Ford-class）航母上，只裝3台升降機。而這些升降機的大小和位置設計，都在於提升作戰效率。至於解放軍的前兩艘航母，則各在右舷有兩台升降機。
在這超近距照出現前，大多數003型航母的圖像僅限於衛星和空拍照，畫質也良莠不齊。去年7月時，就有圖像顯示，它的3個大型船體分段已在乾船塢就位。
(中時新聞網)
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