台中市環保局防疫消毒大隊會針對人潮聚集場所執行消毒，民眾可上網透過環保局消毒地圖查詢隔天的消毒行程。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情升溫，全民警戒，由於多起確診案例疫調足跡曾到市場採購，台中市長盧秀燕提出「市場分流運動」四大原則，環保局也出動防疫消毒大隊人員針對市場周邊戶外公共環境加強消毒，4日已完成台中市共107處市場大清消，讓市民安心購物。

為避免傳統市場成為潛在防疫破口，盧秀燕推動「市場分流運動」，以「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則，全市市場管委會強力宣導，鼓勵民眾按身分證字號尾數分流前往市場採買，要求各市場強化實聯制及進出人員戴口罩，市場內部消毒頻率。

環保局長陳宏益指出，因應疫情三級警戒，民眾較常在家煮飯，考量市民仍有到傳統市場買菜及採購雜貨需求，環保局出動防疫消毒大隊人員針對市場周邊仔細消毒，盡力防堵病毒在環境中生存的機會。

「疫情期間人潮本來就少了一半，現在因為市場分流，客人只剩下二成左右」，在傳統市場經營豬肉攤的李姓夫妻說

，很多攤商乾脆都休息，他們因應疫情申請Line帳號讓客人預訂商品，客人拿了就走，配合線上付款不用收現金，因為這場疫情，學會求生新技能，跟上年輕人新潮流。

身分證字號尾數單數的李小姐認為，市府推行的「分流採購」措施，看日子買菜雖然有點麻煩，非常時期，願意配合遵守防疫規定。

很多攤商鼓勵消費者一次多買一些，就不用太常來市場，還有攤商使用群組讓顧客線上預訂、團購，再安排時間宅配，大家都努力抗疫，早日控制疫情，恢復以往的生活。

大甲第一公有零售市場管理員表示，市場積極配合政府防疫政策，各出入口走道張貼防疫相關公告，加強分流管制、實聯制等防疫措施，民眾都很配合人潮分流，大部分也都會多買一點，減少上市場的次數，市場出入口備有酒精供攤商及民眾消毒，呼籲市民只要做好相關防疫措施，還是可以安心到市場購買。

環保局防疫消毒大隊會持續針對人潮聚集場所執行消毒，民眾可上網透過環保局消毒地圖查詢隔天的消毒行程，民眾響應「家庭防疫新生活運動」，落實居家室內環境消毒。

(中時 )