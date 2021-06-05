港星余文樂和台灣模特兒王棠云結婚4年，育有一子一女，最近余文樂自己回香港工作，卻被港媒拍到上夜店吞雲吐霧，還跟辣妹咬耳朵，引來目擊者批評他觸犯了身為人父的底線，對此，王棠云昨(4日)出面緩頰，表示丈夫在PARTY跟人講話「也只有這種方式」，相信另一半，不願浪費社會大眾資源。

余文樂過去曾認戀吳雨霏和黃伊汶，與劉心悠、楊丞琳、鐘欣潼、蔡卓妍、楊冪等傳過緋聞，又和周冬雨因拍攝戀愛實境節目傳假戲真做，2016年底他再度認戀王棠云，隔年兩人閃婚生下一子，去年底又迎來女兒，兒女雙全，集滿好字。

余文樂和王棠云結婚4年。（圖／翻攝自sarah9_23 IG）

未料近日《香港01》報導，目擊民眾提供照片佐證，指上月底在在中環夜場偶遇余文樂跟幾個男生朋友聚會，過程中余文樂沒戴口罩狂抽菸，且還和辣妹擁抱、講悄悄話，該民眾後來到上環二度遇到余文樂，見他抽菸喝酒樣樣來，引來目擊者批評：「身為兩個孩子的爸爸，我覺得他觸碰到底線」，認為余文樂已有家室卻做了不良示範。

王棠云幫老公澄清緋聞。（圖／翻攝自sarah9_23 IG）

對此，王棠云昨晚在IG限時動態回應：「阿樂跟姐姐之間聊個天而已，在PARTY想講話也只有這種方式吧？還是有人是傳簡訊？或是......如果你們有其他推薦的方式告訴我？我下次試試看。其實本來就覺得沒甚麼，但是現在好像浪費了太多社會資源及關注，祝大家周末愉快」，見此，網友回應：「本來就是浪子」、「為什麼他摟美女需要老婆來回應」、「女明星都好大方哦，是我早就提大刀了」、「不是患了驚恐症嗎」。

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(中時新聞網)