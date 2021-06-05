小威廉絲(Serena Williams)這次真的有機會追平歷史紀錄，她的大滿貫單打金盃停在第23座已經很長時間，2017年她開啟第24冠追逐戰至今都沒有成功。小威這屆法網順利打進16強，前一戰她以6-4、6-4擊敗美國選手柯林絲(Danielle Collins)，在小威面前幾乎沒有可以威脅到她的人了。

單以高種子球員來說所剩無幾，現任球后巴蒂(Ashleigh Barty)在第2輪傷退，儘管外界曾對她的世界排名和實力有所質疑（去年因疫情凍結積分），但她在法網是非常厲害的，生涯唯一1座大滿貫單打金盃就是在2019年法網。

第2種子的哈麗普(Simona Halep)生涯拿過1次法網、1次溫網冠軍，她也有實力威脅到小威，但她在本屆法網開打前小腿傷勢未癒，被迫放棄。第3種子大坂直美更是小威的勁敵，不料她心情不佳而突然退賽，還不惜抵制記者會、槓上法網引起巨大爭議。

第6種子普莉絲可娃(Karolina Pliskova)、第7種子莎巴蓮卡(Aryna Sabalenka)都已經提前被掃出局。另外幾個比較難對付的可維托娃(Petra Kvitova)、安德瑞絲庫(Bianca Andreescu)，前者受傷退賽，後者意外戰敗。

存活至今的實力派僅剩第4種子的美國女將柯寧(Sofia Kenin)，小威的24冠之路看似近在眼前。職業生涯長期統治女網，法網卻是小威比較弱的戰場，她的23冠只有3冠來自法網（2002, 2013, 2015），紅土場地比較不適合發揮她的強力擊球。小威將於今年9月滿40歲，想要追平甚至破紀錄，這次法網非常關鍵。

(中時新聞網)