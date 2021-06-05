台灣疫苗短缺，民間團體欲捐疫苗，但指揮中心態度謹慎，引發外界質疑是否在阻擋疫苗進來。而華錦顧問董事長鍾瑩瑩，又被稱作「錦鯉女王」，近日在臉書上分享自己平日交易的流程，以大白話來解釋疫苗採購可能遇到的難題，貼文曝光後，吸引了2.2萬人關注，底下網友意見不同全戰翻。

鍾瑩瑩日前在臉書發文分享，很多人在臉書私訊她，其中的內容多是「我有很多錢」、「我想買錦鯉」、「願望清單一份」、「請給我報價」以及「什麼時候可以寄給我」。她看到之後通常會回覆說「麻煩提供給我資料，我好給報價單。」

鍾瑩瑩表示，而欲購買的客戶需提供的資料包括「進口國際機場及代號」、「本國營業執照影本」、「進口核准函影本」、「隔離檢疫飼養環境的照片」、「門店銷售環境照片 + google Maps定位」以及「目前已採購的錦鯉照片」。

鍾瑩瑩指出，收到她的訊息後，通常有80％的人已讀不回，20％的人會繼續溝通。接著她就會追問詳細的航班資訊、是否有營業執照、有沒有進口核准函、隔離設備環境以及門店的狀況如何等細節，更進一步的討論。

鍾瑩瑩說，她這樣做並不是為了想要刁難買家，只是需要了解對方的採購條件、運輸條件、飼養條件、銷售條件、專業經驗等，她才能夠放心的將產品賣給他，因為她不希望出狀況的時候，千錯萬錯都是賣方的錯。而透過這樣一來一往的溝通，有些人成為她長期合作的客戶，有些是同行想看報價單，有些則是詐騙集團來亂的。她最後也說，「買一隻魚都這麼麻煩了，以此類推⋯買戰略物資疫苗應該更難才對。」

貼文引發討論，吸引2.2萬人朝聖，「長知識了！同理在其他產業也是合理的」、「這樣舉例就懂了」、「一堆不懂的人在罵政府刁難」、「很精闢的說明」。但也有網友認為，「魚不買，可以買別的；疫苗不買，會死人。兩者怎麼可以拿來比較」、「如果買方都能滿足您的要求，但買方政府要求您提供原廠授權書呢？」

而鍾瑩瑩也在留言處回應，她只是分享自身經驗而已，只能說有些是並不容易，但希望好人都一生平安。立意良善都值得肯定，也歡迎大家理性討論、交流彼此的資訊。

(中時新聞網)