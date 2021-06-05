隨著老鷹在今年季後賽首輪演出「下剋上」戲碼4比1淘汰尼克，成功闖進東區準決賽遭遇七六人，麥克米蘭還只是老鷹的「代理」總教練，都代理快要3個多月了，仍遲遲不肯把他扶正，未免給人不太尊重麥克米蘭感覺，不過老鷹頭號球星崔楊卻一點也不驚訝！

「球隊到現在還沒這樣做(把麥克米蘭升任正式總教練)，我對此並不感到驚訝，因為這有可能造成分心之類的問題，」首輪場均29.2分、9.8助攻的崔楊表示，「但我們每個人都知道最後會發生什麼事，我們一直在贏，他根本不用擔心。」

「這只是時機問題，」崔楊說，「我們現在正在打季後賽，這是很關鍵的階段，很顯然地，麥克米蘭幫助我們在這個球季扭轉局面，如果他明年沒有繼續留在球隊，我才會對此感到相當訝異的。」看來他已經認定麥克米蘭就是真正總教練了。

事實上，麥克米蘭本季確實拯救了老鷹，前主帥皮爾斯領軍期間只拿14勝20敗，卻在麥克米蘭3月1日開始「代理」總教練之後，老鷹拿到27勝11敗，勝率高達7成11，最後更搶東區第5種子，老鷹高層恐怕只是找不到把他「轉正」的最佳時機。

(中時 )