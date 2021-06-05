台灣疫情爆發，疫苗接種成為全民關注焦點，沒想到疫苗不敷使用之際，日本贈送的124萬劑AZ疫苗於4日抵台，這場及時雨讓台灣民眾直呼感動，社群網站更出現不少「台日友好」的PO文，揚言疫情結束後要玩爆日本，藝人謝忻透露行動派的媽媽，竟直接把全家人飛往東京的機票都訂好了。

謝忻透露為了感謝日本贈送AZ疫苗給台灣，媽媽跟妹妹在感動之餘，立刻拍板定案「日本報復性旅遊」，行動派的媽媽先是打電話給她，想訂明年過年去日本玩的機票，沒想到居然已經銷售一空，但不死心的媽媽揚言：「一定會想辦法去日本龍stay（long stay）。」讓她直呼：「比我還要懂感恩以及有決心的雙子座媽媽」。

謝忻透露媽媽決定疫情結束後要大玩日本。（圖／xiexin1127 IG）

未料才隔沒多久，謝忻表示媽媽居然已經買好飛往東京的機票，甚至把機票的明細傳給她看，也讓謝忻驚呼：「飛到東京的機票已經訂好了」，更極度興奮強調4次「訂好了」，接著揚言：「疫情結束之後，就是日本的感謝祭」，最後不忘再次感謝日本這次的幫忙。

謝忻表示疫情後就是日本感謝祭。（圖／xiexin1127 IG）

此外，謝忻日前也感謝全台醫護人員每天疲於奔命，為台灣民眾守住第一道防線，當時曬出身為醫護人員的友人照片，只見對方表示：「去急診支援篩檢，烈日下穿了兩層防護衣，完全密不透風，才兩小時，全身濕透外加臉上壓傷，鼻子也好痛」，讓謝忻看了相當不捨：「看著她臉頰上的印記，我眼眶濕了。」

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(中時新聞網)