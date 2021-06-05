台中市議員黃馨慧與逢甲夜市自治會捐贈3項防疫法寶，包括防護面罩260個、防護衣50件及防疫酒精8箱。（盧金足攝）

防疫上緊發條，台中市警察局第六分局員警積極執行各項防疫勤務，維護民眾健康安全，並已查獲多起未戴口罩事件，及相關行業私自營業，甚而群聚辦毒趴等違法情事，站在第一線執勤，市議員黃馨慧與逢甲夜市自治會號召捐贈防疫物資挺警察弟兄，作為警方的後盾。

讓員警安心執勤，共同守護民眾健康！5月19日起，中央流行疫情指揮中心宣布提升全國為三級警戒，員警執行勤務時，與民眾常有直接接觸的機會，身處在染疫的高風險之中。

黃馨慧長期關心員警，對於第一線執勤員警的安危感到擔憂，為守護人民保母的健康及安全，號召逢甲觀光夜市自治會會長凌森耀一同捐贈3項防疫法寶，包括防護面罩260個、防護衣50件及防疫酒精8箱。

黃馨慧表示，這些防疫物資能有效提高保護力，與民眾面對面近距離接觸時，在面對看不見的病毒前，先做好萬全準備，讓第一線執勤的員警能更安心、安全的執勤。

台中市警察局第六分局分局長吳耀南表示，防疫期間除持續整備防疫物資、規畫防疫作為，配合政策，讓第一線外勤員警盡速施打疫苗，加強免疫力，避免染疫風險。

吳耀南感謝黃馨慧及逢甲夜市自治會的善舉，讓員警們執勤時能夠無後顧之憂，同時呼籲民眾應配合政府防疫措施，團結一致對抗病毒，共同維護社會安全。

(中時 )