京元電子廠5日進行廠內消毒作業。（讀者提供／羅浚濱苗栗傳真）

京元電子竹南廠和超豐電子廠爆發移工群聚感染事件，京元電5日進行廠內消毒作業外，預計將快篩2389人，超豐電則將以3天時間快篩約4000名員工，由苑裡李綜合醫院協助採檢，是否有確診案例將由中央流行疫情指揮中心宣布。

京元電子累計快篩有4610人，其中本國籍2761人、外籍1849人，檢出陽性59人中本國籍11、外籍48，陽性率1.28％，今天預計採2389人。

(中時 )