京元電群聚擴大 再增8人陽性 今廣篩近2400人 10:332021/06/05 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 超豐電子廠5日為員工進行快篩。（讀者提供／羅浚濱苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京元電子廠5日進行廠內消毒作業。（讀者提供／羅浚濱苗栗傳真） 京元電子竹南廠和超豐電子廠爆發移工群聚感染事件，京元電5日進行廠內消毒作業外，預計將快篩2389人，超豐電則將以3天時間快篩約4000名員工，由苑裡李綜合醫院協助採檢，是否有確診案例將由中央流行疫情指揮中心宣布。 京元電子累計快篩有4610人，其中本國籍2761人、外籍1849人，檢出陽性59人中本國籍11、外籍48，陽性率1.28％，今天預計採2389人。 與京元電移工同宿舍群 超豐九確診 今起全員快篩 苗栗電子廠連環爆 京元電 超豐 共86人確診 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #快篩 #超豐 #京元電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麥寮、敦北員工確診 台塑應變 04:102021/06/05 財經要聞 陽性66歲翁攻擊亞東護理師跑回家 PCR結果出爐 09:382021/06/05 社會 畢書盡連2年疫情阻攻蛋 04:102021/06/05 娛樂新聞 台積電3奈米貴爆誰要？市場質疑被這1幕狠打臉 10:002021/06/05 財經 封測停工拉長 半導體恐斷鏈 04:102021/06/05 財經要聞 不用花大錢就能獲得專業辦公室耳機｜開箱JLab Go Work 頭戴式藍牙工作耳機 09:002021/06/05 科技 1家3口陳屍屋內 倖存女快篩陽 04:102021/06/05 社會新聞 跨國防疫經驗證實：做好這件事 效果不輸打疫苗 05:342021/06/05 健康 貨櫃三雄、友達 納入台灣50 04:102021/06/05 財經要聞 軍卡開進竹科 「護國神山山脈」篩檢站開設 09:002021/06/05 生活 京元電移工爆疫情群聚 勞動部：雇主自行停業薪資應照給 09:002021/06/05 生活 生活熱門新聞 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 獨》立榮載到確診者 旅客身分曝！爆一驚人狀況 - 生活 照服員打麻將也確診了 彰化榮民之家501位住民和員工全面篩檢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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