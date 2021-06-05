本土疫情延燒，中央不斷叮嚀民眾不要群聚，且要保持距離以策安全，但現在接種疫苗勢必出現人潮，難免讓人擔心。就有一名網友表示，女友近日去接種疫苗時說：「隊伍很長」，讓他捏把冷汗，但看到女友回傳一張照片後，讓他鬆口氣：「真的很長」。

原po看到女友施打疫苗現場的「排很長」景象，瞬間鬆一口氣。（圖／翻攝自PTT）

原PO 日前在PTT發文表示，因為女友平常有在支援醫護活動，就去接種疫苗，一到現場就傳訊問她：「還順利嗎？」，女友回說：「隊伍很長」，讓他心中馬上響起群聚警報。

就在原PO心情忐卡不安之際，馬上就收到女友回傳一張照片，當他看到照片中每個人的距離都隔得很遠，不僅超過中央規定的戶外1公尺，而且至少3公尺以上，這才讓他鬆了一口氣說：「真的是…很長」。

文章一出，不少網友都狂推「這個距離很好很安心」、「這要狂推愛心」、「這隊伍我給一百分」。也有人分享，「前天買便當隊伍也莫名這樣排，害我不知道排哪裡」、「最近上班看賣飯糰的隊伍，大家也越拉越長了」。

(中時新聞網)