疫情持續延燒，但台灣目前僅有211萬劑疫苗，民眾一劑難求。為替人民發聲，國民黨團自昨天起發起快閃總統府、疾管署抗議，總召費鴻泰今天表示，人民要的很卑微，就是要疫苗，若蔡英文有良心的話，盡速通過鴻海董事長郭台銘、佛光山捐贈的疫苗來台；書記長鄭麗文說，這也是蔡政府戴罪立功的方式。

國民黨團自昨天起為期一週，每天上午8點半、下午1點半分別從立院步行至總統府、疾管署，進行「我要疫苗、台灣要活命」快閃活動，表達「向政府要疫苗」訴求。

費鴻泰表示，台灣累計確診10446人，在中華民國歷史上傳染病首次破萬，累計死亡187人，不知道什麼樣的數字，才能換回蔡英文總統的良心，指揮官陳時中每天在公布死亡人數臉是紅的，但也要看看內心是不是黑的。

費鴻泰指出，疫情嚴峻，全民老百姓陷入恐懼之中，第一線醫護人員24小時沒睡覺，警消協助勤務擔心染疫，大家要的非常卑微，就是要疫苗，感謝美國與日本給台灣疫苗，誰給台灣WHO認證的疫苗都要感謝。

費鴻泰批評，但陳時中拼命阻擋鴻海創辦人郭台銘、佛光山捐贈疫苗來台，藉此希望高端疫苗發展。他喊話，蔡英文、陳時中，你們要錢都可以給你，我們只要命和家人安全，試問你們還有良心嗎？若有的話，就趕快開放讓郭台銘、佛光山的疫苗來台。

鄭麗文抨擊，蔡政府朝令夕改、因人設事、百般刁難，每天創造無中生、各種不需要的障礙，刁難民間捐贈疫苗，慈濟看到郭台銘、佛光山被擋就卻步，日本疫苗來台綠營紛紛出來攬功，吃相難看、爭功諉過，蔡政府才是疫情惡化最大元兇，如今請出來戴罪立功，本周內立刻放行郭台銘與佛光山的疫苗捐贈。

(中時 )