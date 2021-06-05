眼見拓荒者明星後衛利拉德在IG引用歌詞表達遭逢淘汰後的心聲，「我到底還要持續奉獻多久？機會才會真正到來？」不少湖人球迷隨即在這則動態回覆要求利拉德跳槽湖人組成「三巨頭」，就連《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯也跳出來瞎起鬨。

「有人告訴我當拓荒者在首輪淘汰之後，至少已經有6、7支球隊準備嘗試招募利拉德，且自認他們可以幫助利拉德找到足夠的爭冠幫手，其中包含快艇、尼克與熱火等隊，」史蒂芬史密斯說，「誰知道湖人會不會也加入這個爭搶行列中。」

只是不管球迷與史蒂芬史密斯如何呼喊或「造謠」，利拉德始終表達自己效忠拓荒者的堅定決心，畢竟從2012年以第6順位被拓荒者選上之後，利拉德一待就是9個球季，且連8季帶領拓荒者闖進季後賽，早已成為拓荒者的當家球星。

可惜就算利拉德今年季後賽表現仍然神勇，不僅首輪場均34.3分、10.2助攻與4.3籃板，甚至還在G5轟下季後賽生涯新高55分，結果拓荒者仍以2比4遭到金塊淘汰出局，也難怪他會發布如此失落的IG動態，接下來就看他還能這樣「死忠」多久了！

(中時 )