台灣新冠肺炎疫情日益嚴重，重症與死亡數不斷增加，趨勢科技與中國醫藥大學附設醫院率先合作，將擴大投入經費與醫療專業，以臍帶間質幹細胞恩慈療法方式治療covid-19重症患者，這項有效的治療計畫已快速獲得雙方財務部門與董事會支持，希望在這嚴峻的疫情下，讓重症患者出現一線生機。

中國醫藥大學附設醫院細胞治療團隊表示，這項治療方式首先是由美國邁阿密大學研究團隊發表。

根據研究指出，臍帶間質幹細胞約95%可進入肺部，並具有抗發炎和再生活性。在對照組的實驗中，接受幹細胞注射的重症患者存活率可達91%。而所謂的「恩慈療法」，是以人道的角度使用試驗新藥，沒有健保給付、也不能向病人收費，每一個案都需經過衛福部專案審查通過，預估每人每次耗費治療經費約30至50萬元。

目前中國附醫團隊擁有的臍帶間質幹細胞，已於2020年8月獲得美國FDA同意進行第I/IIa的臨床試驗，在此非常時期，也經衛福部特別核准以恩慈療法的方式，治療了四位確診新冠肺炎的重症病人。

趨勢科技在得知這項創新治療後，立即表示支持，並率先捐助500萬元，中國附醫也相對提撥500萬元，合計1,000萬元，由仁愛基金細胞治療專戶，幫助重症患者。

趨勢科技表示，除了資訊安全防護業務，該公司本來就有投資並支持新一代的智慧醫療，在新冠肺炎疫情嚴峻的當下，期待能及時挹注有效醫療，透過新醫療科技，為疫情盡一分心，讓世界共好。

中國醫藥大學附設醫院指出，趨勢科技為資安防護全球品牌，經由這次合作，串聯資安防護的精神，進行醫療防護救治，將可協助更多國內極需幹細胞治療的重症病患。本計畫擬提供全國各大醫學中心緊急需要臍帶間質幹細胞治療的重症病患進行恩慈療法，但由於目前國內只有中國醫藥大學附設醫院通過衛福部核准進行恩慈療法，如有其他醫學中心願意投入，中國附醫可以提供協助。

趨勢科技表示，台灣雖然面對嚴重疫情衝擊，但藉由這次拋磚引玉，希望能幫助更多新冠肺炎的重症患者。

(工商 )