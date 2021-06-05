新冠疫情升溫，全台防疫三級警戒，不僅學校停課，不少公司也採取遠距上班及分流，就怕一不小心群聚染疫。近日有一名封測廠員工分享公司擺「紙箱陣」防疫的照片，讓不少網友看了全笑翻，打趣直呼「難怪紙價一直漲」。

原PO日前在PTT「科技板」以「封測大廠，紙箱防疫分享」為題，PO文指出「有時候真的覺得我們公司的防疫政策蠻促咪（有趣）的，紙箱取代塑膠隔板，環保DIY，彷彿經費都拿去擴廠的樣子」，最後更附上4張自家辦公室的內部照片。

畫面中可見，辦公室同仁座位之間的隔板，全是用「紙箱」所製成，就連用餐區也全數用「紙板」隔開，讓原PO感慨表示「希望疫情趕快度過，不要每天上班都提心吊膽」。

紙箱防疫照曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「下班還能拿去公園睡」、「傻傻的，你不知道現在紙箱比壓克力貴嗎？這叫不顧成本防疫」、「難怪華紙一直漲」、「可憐的科技廠，一點都不科技」。

不過也有人出言緩頰「護國神山也是拿紙板啊」、「紙箱這種東西破了隨便換，可能都比沒認真擦的塑膠板好」、「我覺得還不差啦，而且塑膠隔板訂製還要等，這個要換掉還是清掉，都還算方便」、「這是最有概念的防疫，病毒在紙箱上存活約1天，在玻璃塑膠約3到4天」。

(中時新聞網)