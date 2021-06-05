光學鏡頭廠大立光(3008)5月合併營收為33.58億元，月減1.17%，大立光表示，6月拉貨動能看起來跟5月差不多。

今年上半年智慧型手機市場可說是屋漏偏逢連夜雨，AP及感測器受天災影響，缺料問題至今尚未紓解，身為全球第二大智慧型手機銷售市場的印度又在5月新冠肺炎疫情大爆發，讓盼望因各國陸續進入5G商轉帶動5G手機換機潮的期待大打折扣，連帶大立光今年第2季營運也受到影響。

大立光5月合併營收為33.58億元，月減1.17%，年減12.95%，累計前5月合併營收為185.71億元，年減14.53%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光5月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔10%到20%。

大立光表示，6月拉貨動能看起來跟5月差不多。

由於大立光4月及5月合併營收為67.56億元，若依大立光提供的6月展望，大立光第2季營收恐低於第1季，也是連兩年第2季比第1季差。

針對市場傳聞大立光已開始為美系客戶新機VCM生產備料，大立光不予置評，不過大立光執行長林恩平在日前法說會表示，鏡片加VCM一起交給模組廠，模組廠不用對焦，生產程序較短，對模組廠較有利，大立光投入VCM已久，因為我們VCM及鏡片兩個製程都會做，如果兩個綁在一起做，能夠做得更好，至於是否鏡片與VCM一起組要看客戶需求，我們會依客戶的預測對VCM進行擴產。

(時報資訊)