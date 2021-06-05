101大樓亮燈感謝日本捐贈疫苗給台灣。(取自柯文哲臉書)

日本捐贈台灣第一批124萬劑AZ疫苗抵台，台北市長柯文哲昨(4日)在記者會上表示，日本做決策一定符合國民期望，相信很多人都有去幫忙，有功勞的人很多，應感謝的是台灣人民。後來他晚間也在臉書表達對日本的謝意，並PO出一張和新北市長侯友宜的照片寫下，「雙北加油」，引發關注，此篇貼文已有超過6.9萬人按讚。

柯文哲4日下午在北市疫情例行記者會中表示，以前311震災，台灣對日本的捐款是全世界最多，日本跟台灣關係很好，一件事的成功不會只有一個人，要感謝過去台灣人對日本311的幫忙，現在台灣有困難，日本政府做決策一定是符合日本國民期望的，因此要感謝的是台灣人民。

後來柯文哲在臉書寫下，今天是一個充滿感謝的日子，感謝日本送來124萬劑的疫苗，幫忙應付危機，感謝台北市各個醫院，努力擴充醫療量能，目前COVID-19專責病床已有1370床，足以處理目前新冠肺炎病人的醫療所需。

柯文哲也強調，雙北是共同生活圈，應該要形成一個聯防區域，目前台北市的確診者都先送我們的防疫專責旅館，北市境內及周邊的中央集中檢疫所，全部交還給中央，讓中央統一調度支援新北，新北市送來北市加強版防疫專責旅館的個案，若有醫療需要轉去醫院時，也可就近轉台北市的醫院。

最後，柯文哲喊話，雙北一體、台灣更要一體，台北101點起了暖暖的燈光，相信許多人都看到了，「讓我們繼續存著感恩的心，感謝所有的關心。只要不分地域、國籍、同心協力、互助互信，我們終會戰勝疫情！」

此篇貼文曝光後，不少網友紛紛留言「執政黨還在吵日本來的疫苗算誰的功勞」、「雙北醫療一起串連 就是這麼簡單」、「感謝雙北市民與市長守住」、「雙北加油」。

(中時新聞網)