6月4日，雲南昆明。有村民拍到象群進入院子自己擰開水龍頭喝水的影片。一隻大象發現水龍頭，用象鼻擰開一頓暢飲，隨後同行大象也輪流來喝水。大象走後留下開著的水龍頭和「節約用水」的標語。村民笑稱：「怎麼不關水就走了，節約用水沒看到嗎？

截至4日17時，北遷亞洲象群向西南遷移6.6公里，持續在昆明晉寧區雙河鄉活動，人象平安。雲南現場指揮部輔助沿途投餵象食，誘導象群向西、向南前進。當日共疏散群眾464人，投餵象食2噸。

由於大陸全國高考即將於6月7日開考，而亞洲象群仍在昆明市晉寧區活動，這也成為當地考試安排中難以忽視的問題。

6月4日下午，昆明市高考招生辦公室工作人員接受澎湃新聞採訪時表示，「這個應急預案我們肯定是有的，這邊也會發佈相關的通知。詳細具體的應急預案建議關注一下各州市的招辦網站，上面會有。」

這名工作人員稱，預案會在這兩天發佈，如果發生緊急情況的話，這邊肯定會做出相應的方案，準備備用考場也屬於相應措施。

晉寧區招生考試委員會工作人員6月4日下午表示，針對亞洲象活動，晉寧公安會處理的，「我們招辦肯定處理不了，公安一直在做這個事情。」

至於未來野象群如不南返將有何後果？雲南大學生態與環境學院教授陳明勇指出，由於目前棲息環境已經不適合野象生存，野象生病的可能性增加，未來由於缺少基因交流，可能會導致這個小種群滅絕。

自2020年3月起，此野生亞洲象群從「老家」勐養子自然保護區出發，途徑西雙版納、普洱、紅河州、峨山、玉溪、昆明，一路北上，截至6月4日，象群持續在昆明普寧區活動。

(旺報 )