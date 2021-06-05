美國前副總統彭斯3日晚間出席新罕布什爾州共和黨活動時，首次公開提到2021年1月6日的美國國會暴動。彭斯表示，不確定自己和前總統川普是否針對川粉之亂產生共識，但為彼此4年來取得的成就深感自豪。對此，美國有線電視新聞網(CNN)4日分析，彭斯此言恐注定他無緣代表共和黨，角逐2024年美國總統大選。

在演說中，彭斯形容「1月6日日美國會大廈在歷史上最黑暗的一天。就在同一天，我們重啟國會並善盡我們的職責。自卸任以來，我和川普總統無數次談話過，我不知道我們是否產生共識；但我為4年來公職生活彼此取得的成就感到自豪」。

CNN表示，川粉在美國國會的暴亂，造成100多名警察受傷、5人死亡，這無疑是美國民主罕見的災難，彭斯用歷史上最黑暗的一天來形容是對的。

作為副總統，彭斯當日在國會扮演的角色僅是儀式性的，即監督與認證總統當選人拜登的得票數。然而，真相卻不能讓其免受川普與眾多川粉的怒火噴射。

過去幾週內，川普因陰謀論而愈來愈癲狂，陰謀論指出他將因喬治亞州與亞利桑那州重新計票與重驗部分選票，而有望於6月重返白宮。甚至，根據《紐約時報》記者哈柏曼(Maggie Haberman)的說法，川普逢人就酸一下彭斯，即使在共和黨全國代表大會上也是如此，而內容千篇一律的都是彭斯在國會驗票時沒有情義相挺。

Trump has continued to trash Pence to various people, and to RNC donors, for not exceeding his legal authority that day, growing louder after Pence’s book deal was announced. https://t.co/9vVAqe9BDZ — Maggie Haberman (@maggieNYT) June 4, 2021

2021年4月，彭斯簽下破300萬美元合約，將出版「啟示性自傳」，問鼎2024年大選的意味濃厚，也讓川普火力愈來愈強。

報導分析，川普到處放冷箭卻也非無的放矢，其目的是在於忠誠考核，看看聽到他這番話的人，是否會說出真相為何。說出真相，恐成為下一個因反川而遭拔去黨團主席之位的麗茲錢尼(Liz Cheney)；瞞天扯謊，就成為眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)之流，試圖淡化川粉之亂為議員帶來的危險。

報導認為，彭斯顯然變成戳破國王新衣的那一類人；但迄今為止，凡是在川粉之亂這一件事上與川普相佐的人，在共和黨內都已失去了政治前景。畢竟，相信川普關於選舉的謊言已成為共和黨維繫的基礎。

這種趨勢從民調看更清楚，根據《路透社》民調，約53%的共和黨人相信川普才是真命天子，47%的共和黨人相信拜登才是真正的總統。另有56%的共和黨人認為，2020年大選結果是「非法投票或選舉操縱的結果」。每10個共和黨人就有超過6人強烈相信(39%)或有點相信(22%)，川普在2020年大選的結果遭竊取。

每到決定誰代表黨出來角逐總統大位時，基礎選民就會擁有很大的發言權。然而，到目前為止，共和黨的基礎選民都相信川普的選舉結果遭竊取，這讓川普與國會共和黨議員正試圖改寫國會之亂的真相。

彭斯不隨之起舞，道德勇氣讓人欽佩；但除非共和黨的普羅大眾對川普的看法，在2024年出現根本性變化；否則彭斯對川粉之亂的立場，讓他根本不會在共和黨初選中獲得選民青睞。

(中時新聞網)