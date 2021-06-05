台北市替代役中心日前有3名役男、1名職員快篩陽性，所幸核酸檢測（PCR）結果均為陰性，兵役局已依衛生局歸定，通報於防疫旅館辦理解除隔離後，讓4人返家持續做好自主健康管理。

日前有2名萬華區公所服勤的替代役男，於5月26日進行新冠肺炎專案快篩後呈陽性，替代役中心隨即安排7名相關接觸者進行快篩，檢測結果出爐後，共有1名役男及1名職員呈陽性，累計4人快篩陽性，隨好安置於防疫旅館隔離，等待PCR檢測結果。

兵役局指出，6月1日中午接獲通知，4人PCR結果皆為陰性，上述4人將依衛生局通報於防疫旅館辦理解除隔離後，返家持續做好自主健康管理。

兵役局指出，事件發生後立即於5月27日完成替代役中心辦公區域及役男寢區全面消毒。自5月19日起，也安排居住於雙北地區的役男，下勤後返家備勤；仍須住宿的役男，則會每日進行體溫量測，採1人1室，各寢室均裝有獨立冷氣，公共浴廁的使用也採分區、分流方式，防堵群聚感染。

(中時 )