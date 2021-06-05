國內本土疫情爆發，行政院日前公布紓困4.0內容，其中對海嘯第一排的觀光業者，給予旅行業薪資及營運補貼、團體旅遊取消補貼等，方案與業界期待落差極大，引發業者強烈不滿，連日來抗議電話灌爆各大公協會。旅行業品質保障協會理事長許禓哲表示，今年環境更糟，旅行業陷入空前危機，補助卻比去年更少，呼籲政府傾聽基層聲音。

根據日前公布的紓困內容，旅行業可領薪資及營運補貼，每名員工補貼4萬元；國內旅遊團停止出團，每團最高可補助1萬元，每家旅行社最多8團。

品保協會批評，此次紓困方案與去年相比落差實在太大，之前的紓困方案分為營運、薪資、因疫情無法出團損失3方面，包括營運補助每家旅行社30萬元，薪資補助4成、每人最高2萬元，以及因疫情無法出團損失。

此次方案3個月4萬元的一次性營運及薪資補助，相當於每人每月補助為1萬3333元，金額不增反減。

品保協會發言人李奇嶽指出，國內旅遊團停止出團的損失補貼，是5月15日發布防疫3級警戒後，到6月14日為期1個月來計算，但6月15日之後的損失呢？此外，國旅團以承接公務機關及學校團體的旅行活動為主，這些單位採公開招標，不僅不用訂金，旅行業者反而要先付一筆押標金，但觀光局的補助規定裡頭，卻要業者拿出訂金證明才可申請，政策與實際面落差極大。

許禓哲強調，行政院先前宣示紓困「從優、從寬、從速」原則，如今看起來是與原則背道而馳，政府再不幫旅行業，很多業者會跟著停業與解散，員工的家庭很快就沒有收入，他也呼籲政府趕快搞定疫苗，讓國境早日開放，這樣業者根本不用補助，自己會向前衝。

(中時 )