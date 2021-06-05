港星蔡少芬和老公張晉結婚13年，育有一子兩女，近來夫妻倆是大陸實境秀的常客，今年初傳出為了工作方便，蔡少芬一家便搬到大陸暫時定居。昨(4日)蔡少芬曬出影片，分享和老公張晉、好友陳法蓉相約去打新冠肺炎疫苗的影片，蔡少芬更自曝：「說實話沒有打狂犬針痛」。

蔡少芬昨貼出影片，透露跟張晉、陳法蓉到醫院打新冠肺炎疫苗，片中可見挽起袖子的蔡少芬露出一臉害怕，準備接種過程中問醫護人員：「一天要打多少人？」對方回答大約100多人，蔡少芬便驚呼說：「哇！100啊！」一旁的張晉則默默說：「欸？我已經打完了」，指速度快到讓人難以置信。

蔡少芬問醫護人員一天要幫忙接種多少人，張晉打完疫苗沒感覺。（圖／翻攝自蔡少芬微博

而輪到蔡少芬打時，忍不住發出了「唉呦」的聲音，最後不忘禮貌跟醫護人員道謝，並寫下：「說實話，沒有打狂犬針痛！疫苗我打了！你呢？還有..高考生！你們努力加油」，而她3月自曝因被狗咬到所以打了狂犬病疫苗。陳法蓉也說：「我怕打針，但疫苗必須打，打完了～～～～原來一點點都不痛～感謝醫務人員～注意啊：不管疫苗打没打：勤洗手+戴口罩～大家都平平安安～～」，最後笑問：「疫苗為何不打屁股上」，而張晉體貼說：「醫務人員辛苦了」。

蔡少芬和張晉結婚13年。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

對此，網友回說：「我們一天一人都要打三百多，否則都不能下班」、「我兩針都打完了，真的沒感覺啊」、「聽說第二針會比第一針痛些」、「姐姐你很勇敢，疫苗打過之後一定要注意休息，不可以喝紅酒哦」。而先前國寶美女林青霞3月時便透露已打大陸科興疫苗，她的心得是：「沒什麼反應，心情愉快」，譚詠麟也說已接種疫苗，感覺良好，隔天就開始晨跑，沒影響原本生活，並呼籲：「但記住不要隨便跟學體質因人而異！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)