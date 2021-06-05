After a fourth first-round playoff exit in five seasons, the Portland Trail Blazers and coach Terry Stotts mutually agreed to part ways on Friday, sources told ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2021

《ESPN》權威記者沃洛納斯基5日搶先爆料，拓荒者已經確定跟總教練史托茲分道揚鑣，主因出在拓荒者最近5年內4次出現「首輪遊」窘境，但跟《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料內容不同的是，沃神列出拓荒者新帥人選並無湖人助教奇德。

沃神表示，史托茲將以拓荒者隊史勝率第2高教練身分離職，其中包含連8個球季闖進季後賽的聯盟現役最長紀錄，更重要的是，史托茲是自從利拉德2012年進入NBA以來，唯一執教過利拉德的總教練，也讓接下來拓荒者新帥人選難定。

跟海恩斯爆料內容不同的是，根據沃神所收到的線報，目前被列入拓荒者新帥候選名單的人沒有湖人首席助教奇德，而是包含快艇助教畢勒普斯、電視球評傑夫范岡迪、籃網助理教練丹托尼與密西根大學教練朱萬霍華，看來確實不太好選。

海恩斯隨後也補充爆料，接下來拓荒者總教練的人選，將會以利拉德的意見為主，畢竟利拉德已經快要忍受不了始終無緣爭冠的局面，既然拓荒者把他的NBA生涯唯一帶過他的史托茲開除了，接下來當然會以利拉德的喜好決定未來主帥人選。

(中時 )