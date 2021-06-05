大陸外交部網站5日消息，國務委員兼外長王毅在大陸、阿富汗、巴基斯坦三國會談後，4日在貴陽與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時強調，從核能、抗疫、抨美造謠，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，是全方位、全天候的，雙方將藉由《俄中睦鄰友好合作條約》簽署20周年一系列活動，進一步堅實兩國友好的民意和社會基礎。

拉夫羅夫也說，俄方將與中方一道，認真落實兩國元首達成的重要共識，支持歐亞經濟聯盟同「一帶一路」對接，積極推進雙邊各領域合作，為俄中睦鄰友好不斷注入新內涵。面對疫情嚴峻挑戰，俄希與中方加強抗疫合作，優化通關流程，加速貨物運輸，共同推動口岸安全高效運行，積極促進經濟復甦。

王毅指出，元首引領是中俄關係行穩致遠、永保活力的根本保障。上個月習近平主席同普丁總統以視訊連線方式共同見證中俄核能合作項目開工儀式，為雙邊關係發展注入強勁「核動力」。雙方要緊密圍繞《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年這一主線，使兩國關係真正做到上不封頂，下接地氣，攜手打造新型大國關係的典範。

王毅表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是全方位的。前4個月，雙邊貿易額超過400億美元，同比增長19.8％，全年有望創歷史新高。前不久，4台核電機組順利開工，雙方就合作建設國際月球科研站達成共識。

中俄攜手抗疫成果斐然，雙方要進一步拓展疫情防控專業技術合作，推動兩國專業部門就統一檢測標準、共用資料資訊、聯合科研攻關、邊境疫情防控、推行國際旅行健康證明互認等加強協作，共同應對後疫情時代挑戰。

王毅表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係也是全天候的，尤其是中俄在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持。針對美西方國家利用所謂人權問題，抹黑攻擊、粗暴干涉中國內政，俄羅斯在國際和多邊場合主持公道，支持中方的正當立場。

王毅表示，美國以民主為幌子搞小圈子，以人權為藉口干涉別國內政，打著多邊主義旗號推行單邊主義。中俄作為負責任大國和安理會常任理事國，應當共同揭露和抵制這些倒行逆施，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護國際公平正義，堅定維護世界和平穩定。

(中時 )