有民眾在網路爆料，指台南市政府調查南科防疫人員及施打疫苗，擬將大企業老闆、主管納入優先施打對象，台南市政府今澄清，預先調查南科防疫第一線人員，是以利未來疫苗大量抵達能加速接種效率，針對造謠行為，將與南科管理局依傳染病防治法追究法律責任。

網路流傳副市長戴謙要求南科管理局局長蘇振綱整理名冊，將企業重要主管、幹部列為防疫重點人員，可優先施打疫苗。戴謙今天上午強調，有關相關疫苗施打序位，南市府遵照中央流行疫情指揮中心指引及衛生單位規定辦理，並非如同網路流傳，優先予企業重要幹部施打的情形。

台南市政府指出，京元電子竹南廠爆發群聚感染，引起全國關注，市府與南科園區緊密合作，預先調查園區事業單位防疫第一線相關人員，如廠醫、廠護、協助公司居檢人員服務及清潔保全等，以利未來疫苗大量抵達時，能夠加速接種效率，確保南科營運與員工健康無虞。

市府也表示，自全國防疫升級三級以來，為避免南科產生疫情破口，市府積極展開相關措施，包括奇美醫院做為篩檢醫院，台積電將全國第一輛零接觸篩檢站從南科開始作業等。

市府也針對4日晚間網路爆料「通知」內容指「明（6／7）日中午前」提供，既然還沒造冊送市府，哪裡來的特權施打疫苗？對此，市府也將與南科管理局研究，將依傳染病防治法針對造謠行為，追究其法律責任。

(中時 )