準備施打疫苗 新北共有23處大、中型接種站 11:162021/06/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（5日）前往五股視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（5日）前往五股視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供） 新北市長侯友宜今（5日）前往五股視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供） 日本捐贈124萬劑AZ新冠肺炎疫苗昨運抵台灣，新北市長侯友宜今（5日）前往五股視察全市首座大型室內疫苗接種站，他表示，新北市大、中型的疫苗接種站總共有23處，整個安排的動線跟順序都非常清楚，整個作業的流程、SOP早就準備就緒了，「就等待中央疫苗發送下來，我們就可以立即施打。」 至於，新北市可獲得多少疫苗，侯友宜說，中央有說過用高風險、中風險的方式來分配疫苗，尊重中央在整個疫苗的分配方式。 防疫兼接種 台南陸籍姊妹返鄉熱 跨國防疫經驗證實：做好這件事 效果不輸打疫苗 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #整個 #疫苗 #準備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南＋0 南科加強防疫將啟動篩檢 04:102021/06/05 地方新聞 長照疫苗接種預約秒殺 系統只限身分證 外籍照服員無法約 10:582021/06/05 生活 長照接種秒殺 桃園衛生局緊急增加診次 12:052021/06/05 生活 新加坡開放私立醫院申請 免費為民眾打科興疫苗 08:232021/06/05 國際 解封後房巿 短期量平價難漲 04:102021/06/05 財經焦點 李鎮宇專欄－美國經濟解封的長鞭效應 04:102021/06/05 財經要聞 吳思顏曝於杜拜施打2款疫苗副作用差異 揭當地「預約特殊服務」 08:142021/06/05 娛樂 頭條揭密》疫苗來了！解析AZ血栓疑雲：無相關性 風險率百萬分之4 01:502021/06/05 政治 疫苗要有選擇權 消基會：就跟萊豬一樣要讓人民選擇 12:292021/06/05 政治 印度搶買3億劑 臨床未過本土疫苗 04:102021/06/05 話題觀察 疫苗來太少 年底難達7成解封 04:102021/06/05 焦點要聞 生活熱門新聞 直播》呼籲無效？菜市場擠滿人 陳時中最新說明 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 照服員打麻將也確診了 彰化榮民之家501位住民和員工全面篩檢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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