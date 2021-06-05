新北市長侯友宜今（5日）前往五股視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（5日）前往五股視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供）

日本捐贈124萬劑AZ新冠肺炎疫苗昨運抵台灣，新北市長侯友宜今（5日）前往五股視察全市首座大型室內疫苗接種站，他表示，新北市大、中型的疫苗接種站總共有23處，整個安排的動線跟順序都非常清楚，整個作業的流程、SOP早就準備就緒了，「就等待中央疫苗發送下來，我們就可以立即施打。」

至於，新北市可獲得多少疫苗，侯友宜說，中央有說過用高風險、中風險的方式來分配疫苗，尊重中央在整個疫苗的分配方式。

(中時 )