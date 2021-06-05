更新內容12:02)北市北投區某公寓，昨（4日）發生93歲高姓老翁、88歲林姓妻子及71歲兒子，1家3口陳屍屋內，倖存的50多歲女兒被發現時發高燒，經快篩呈現陽性，今午PCR檢測證實確診，3人遺體昨被送至板橋殯儀館，檢警、法醫已前往相驗，最快今天確定是否死於染疫。而據了解，70多歲的兒子上個月才從萬華搬回到北投，照顧患有慢性病的父母，沒想到一家4口疑似全部染疫。

據「ETtoday新聞雲」報導，高姓老翁與妻子患有慢性病，育有2子3女，2位女兒已婚，心臟裝有3支架的大兒子原本住在萬華，2兒子在台中工作，平時都與未婚50幾歲的女兒同住，日前在弟弟的建議下，搬回北投照顧年邁父母。

據了解，93歲高姓老翁的家住台中小兒子，4天前打電話回家時，妹妹告訴他「爸媽跟哥哥都睡了好久都不醒」，當下不疑有他，豈料接下來打電話回家都沒人接，因聯繫不上家人十分擔心，4日下午前往查看，發現房門被鎖上內鎖，趕緊打電話給里長請求協助。

未料昨里長與消防隊員到場察看時，警消進入後發現高姓老翁、林姓妻子及大兒子，分別陳屍在臥房，屍體僵硬死亡多時，53歲女兒則發高燒，虛弱躺在房內休息，警消見狀連忙將高女送往陽明醫院急救並採檢為陽性。

經警方初步勘驗已排除外力入侵，加上現場並無遺書，研判3人應該是生病死亡。發高燒女兒昨快篩呈現陽性，隨即安排進行PCR核酸檢測，今天證實確診，至於3名死者篩檢結果最快今天出爐，同時已通報士林地檢署進行司法相驗，釐清死因是否與新冠肺炎有關。

(中時新聞網)