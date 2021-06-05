為了找回曾經的榮耀，日本政府宣布調整半導體產業的發展策略，提升至「國家級事業」層級，目標與海外晶圓代工廠合作，在當地設立合資工廠，並以先進製程為主，加強晶片國產化的能力。

日本過去曾是半導體業的領導者，但受限於美國、韓國及大陸等國的崛起，市占率從1986年的40%一路衰退至10％左右，如今日本已經退出主要競爭行列。

路透社報導，從去年下半年開始，全球晶片荒蔓延，讓各國開始思考半導體過度仰賴台韓生產的狀況，為了增加產業的保障性，避免過度集中風險，日本決定重新調整發展半導體的策略。

日本經濟產業省公布最新半導體研發、生產的戰略，盼與海外代工廠合作設立工廠，確保日本國內製造晶片的技術水準，進而增加國產晶片的能力，重新找回半導體產業的競爭力。

報導指出，日本官方將此戰略定位為「國民生活不可或缺的基礎，要當成國家級事業來處理，整體思考方向要超越單一企業或單位。」展現重振半導體實力的決心。

值得一提的是，日刊工業新聞5月底就曾曝光，台積電在產經省的主導下，將與Sony在熊本興建半導體工廠，總投資規模將達1兆日圓以上，計畫能否實現能得看日本政府的補貼政策而定，設廠計畫也未獲得官方證實。

(中時新聞網)