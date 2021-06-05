台灣網球「一姊」謝淑薇在2021年法國網球公開賽女雙次輪，與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）聯手出擊，以兩個6比2拍落美俄組合安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）／波塔波娃（Anastasia Potapova），挺進第三輪。

位列大會頭號種子的謝淑薇／梅騰絲，首輪以6比2、6比3輕取地主外卡組合雅可茉／樂榭米雅，奪下今年合拍首勝，今天凌晨雙姝再度出賽，又僅用68分鐘就以直落二勝出，下一場將碰上尋求法網女單衛冕的波蘭思薇雅蒂（Iga Swiatek）／美國瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）組合。

在賽事第4天賽程，37歲的老將盧彥勳與日本搭檔西岡良仁也在男雙次輪出賽，但終場以3比6、2比6不敵德國克拉維茨（Kevin Krawietz）／羅馬尼亞德考（Horia Tecau），無緣晉級。

而尋求混雙三連霸的詹詠然與克羅埃西亞男網選手多迪格（Ivan Dodig）首輪就出師不利，以3比6、1比6不敵荷蘭組合荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）／庫爾霍夫（Wesley Koolhof），連霸提前夢碎。

雖然詹詠然混雙衛冕失利，但她今天還有女雙賽事，將和妹妹詹皓晴拚晉級第三輪門票，約在台灣時間晚間7點登場，而詹皓晴在女雙賽事結束後，稍作休息後還要在混雙賽事出賽，面臨一日兩戰的挑戰。

(中時 )