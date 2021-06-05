新北市長侯友宜今（5日）上午9時許前往五股工商展覽中心視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（5日）上午9時許前往五股工商展覽中心視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（5日）上午9時許前往五股工商展覽中心視察全市首座大型室內疫苗接種站。（新北市新聞局提供）

新北市至4日止累計確診達4442人，市長侯友宜今（5日）上午9時許前往五股工商展覽中心視察全市首座大型室內疫苗接種站，侯友宜表示，預估全市一天施打量可達4萬至5萬，只要中央疫苗一下來，都準備好能夠快速展開施打。

侯友宜表示，新北的疫苗接種站有大、中、小型，尤其大、中型的疫苗接種站量體都非常的大，五股工商展覽館就是一個室內大型疫苗接種站，一天可以接種5000人，尤其是一個非常舒適的高挑的大禮堂，底下可以停300部車，民眾來這裡疫苗接種都非常的方便。

侯友宜說，疫苗接種站不管是展覽館、體育館、學校、活動中心、地方衛生所跟門診，一天預估的施打量可以達4萬到5萬。

工務局長詹榮鋒表示，「五股工商展覽中心疫苗接種站」，是利用疫情期間閒置的大型場館，占地4000坪、室內1200坪的場地配置醫護人員進駐問診、注射疫苗的作業空間，以及民眾掛號、留觀休息的場所，可容納8組醫護人員同時作業。商請亞東醫院團隊全力協助，在疫苗數量足夠的前提下，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。

市府利用五股工商展覽館現有的環境，並與亞東醫院團隊研議，以半天的時間完成注射站所需要的掛號、問診、注射、留觀等候等基本設施環境與動線，並規劃疫苗儲藏區以及現場急救區，目前「萬事具備，只欠疫苗」，待疫苗到位後即可全面啟動。

此外，五股疫苗接種站場地開闊停車方便，未來只要疫苗數量充足，也可以服務周邊新莊、泰山、林口等地民眾，不只可以讓防疫第一線的人員施打，更可以趕快把社福照顧機構的人員和被照顧者都完成疫苗施打，接著就是高齡的市民朋友、家中的老人家都來打疫苗。

(中時 )