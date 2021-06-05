下雨天也擋不住人潮，許多婆媽撐傘逛菜市場。（圖／翻攝自信義區三兩事）

台灣本土破萬，許多確診者都曾去過傳統市場，因此北市也在市場設置「即時影像監視器」，讓民眾出門前先判斷人流。不過，有網友今發文表示，家中長輩今早偷跑去逛菜市場，他跑去抓人回家發現菜市場超多人。從畫面中可見，逛街的民眾雖然都有好好戴口罩，但因人太多，難以維持社交距離。

一名女網友今在臉書社團《信義區三兩事》發文分享，家中的兩個冰箱都被食物塞得滿滿的，但家裡面的長輩還是一早就偷跑去市場逛街，讓他好傻眼。「去市場把偷跑去逛街的老人家抓回家，不知道是要逛多久」。

女網友也PO出福德菜市場真實狀況，即使外面天氣狀況不佳，但傳統市場的人潮依舊滿滿，不少民眾撐著雨傘在市場逛街採購。雖然逛市場的民眾都有乖乖戴好口罩，但由於人實在太多，幾乎無法維持社交距離。

由於先前有許多確診者的足跡遍及傳統市場，台北市長柯文哲於6月2日宣布將在市場設置「即時影像監視器」。今上午查看畫面可見，濱江市場、永春市場、華榮市場也都出現民眾採買的人潮，雖還不到爆滿的地步，但也難以維持社交距離，而且人流幾乎沒有停止。

濱江市場今現人潮，許多民眾撐傘採買。（圖／翻攝自即時影像監測）

下雨天也有不少民眾逛永春市場，進進出出的人流不停。（圖／翻攝自即時影像監測）

(中時新聞網)