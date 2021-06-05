日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗昨日抵台，這場及時雨讓台灣人直呼感動，紛紛貼文「台日友好」，期盼疫情結束後能再次造訪日本，日籍藝人愛紗表示收到許多人私訊致謝，強調自己內心也是滿滿的感動。

愛紗表示疫苗新聞已經是全民關注，昨天日本捐贈的AZ疫苗抵台後，收到許多人的留言及私訊，內容都是表達對日本滿滿的感謝，讓她看了內心相當感動，強調台灣跟日本都是得知對方需要協助時，就會義不容辭向對方伸出援手的友好關係，像是311日本大地震、去年疫情爆發捐贈口罩，都是最明顯的例子。

如今日本無償捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，就是想要對台灣報恩的時刻，讓愛紗強調：「台灣人幫助的每一件事情，日本人都一直都記在心裡的唷」，接著不忘感謝第一線的醫護人員，在這段期間日以繼夜的辛苦付出，也再次提醒所有人這段時間一定做好防疫工作，一起加油努力撐過這段時間。

對此，網友也再次留言感謝日本幫忙，紛紛留言：「謝謝日本的雪中送炭，比任何國家都有效率有勇氣」、「感謝我們當初有能力，可以幫忙日本什麼；感謝日本現在有能力，願意回饋我們什麼」、「感謝日本，疫情過後一定要去日本買爆來答謝」、「謝謝日本，雪中送炭溫暖了台灣人的心，非常感謝」、「患難見真情，真的很感謝日本」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)