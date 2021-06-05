防疫期間「宅在家」打麻將也有事！竹北警分局近日陸續接獲3起民眾報案，不是親友就是運將打麻將消遣，因都超過5人以上，有的則未佩戴口罩，警方製作現場稽查紀錄表，函報新竹縣政府衛生局進行裁罰。

竹北分局2日深夜10時接獲舉報，有家小吃店未營業，大門未關，店內有多人群在聚打麻將案件，警方到場了解，店內5人均稱是親屬關係，疫情期間沒做生意，打麻將消遣，但室內5人群聚均未依規定佩戴口罩。

另外，警方在3日上午8時許，在竹北某計程車車行內，發現運將群聚聊天打麻將，其中有人未戴口罩，現場人數有8人已違反禁止室內5人以上聚會規定。

4日晚上9時許，警方接獲民眾報案某宅有多人聚群打麻將後，至現場發現屋內5人群聚「發揚國粹」，雖然有配戴口罩，亦採實聯制，但違反室內群聚規定，其中亦查獲有賭博行為。

竹北分局指出，這3起群聚打麻將案件，均依違反傳染病防治法規定函送衛生局做裁罰，另針對賭博抽頭者，以違反賭博罪移請新竹地檢署偵辦。

竹東分局警方3日凌晨執行巡邏勤務時，在竹東鎮環山路普照宮平台處，發現有16名青少年疑似相約騎車出遊，違反室外10人以上群聚的規定，警方依規開立稽查紀錄表，青少年在逐一簽名後，立即解散，離開現場。呼籲民眾勿多人群聚，配合落實相關防疫措施，維護大眾權益。

(中時 )