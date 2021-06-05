美國職棒大聯盟帶頭呼籲「全民打疫苗」，本周末宣布將與30支球團合作，在6月舉辦「本壘板打疫苗（Vaccinate At The Plate）」的活動，希望把美國疫苗覆蓋率進一步提升。聯盟聲明：「疫苗已經被證明安全有效，我們要幫助擴大施打率。隨著接種疫苗人數增加，更多的場所就可達到安全開放的標準，我們對於大聯盟球隊做出的貢獻感到自豪。」

全球疫苗覆蓋率最高的大地區是北美，新冠肺炎疫苗的分配數量達到每百人61.4劑，美國亦是新冠肺炎病例最多的地方，累積超過3400萬例、61萬人死亡，但他們距離70％人口接種疫苗的群體免疫門檻不遠了。歐洲也積極取得疫苗，目前分配數量達到每百人48.5劑。

美媒CNBC分析，亞洲地區包括印度、尼泊爾、馬來西亞、日本、台灣，這幾地的疫情近期衝上高峰，特別是亞太地區每百人只有23.8劑疫苗，不算非洲的話，只略微多過中東與中亞。換言之因為疫苗的問世，歐美近期在防疫上反超了亞洲，其中印尼、泰國、台灣、菲律賓、越南都出現疫苗數量不足的問題。最慘的仍是非洲，疫苗數量每百人只有2.5劑。

大聯盟的計畫是讓未施打疫苗的美國人到活動地點施打疫苗，然後贈送他們本季的門票，一來可以加快國家解封進度，二者可以維護國民健康，三來增加球賽進場人數，一舉多得。

(中時新聞網)