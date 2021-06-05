新冠肺炎疫情居高不下，衝擊各行各業，為加速紓困，經濟部公布「疫情衝擊 紓困救急」方案，針對受疫情影響的商業服務、會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業，提供薪資及營運資金補貼，自6月7日起開放線上申請，台中市政府早先推出「紓困十方」，再加上中央紓困方案，雙管齊下協助市民共度難關。

市府經發局表示，經濟部的「疫情衝擊 紓困救急」方案，針對餐飲業、美髮業、娛樂休閒業等商業服務業，自今年5月至7月任一月營收減少超過5成（有稅籍登記）的業者，補貼每位本國全職受雇員工4萬元，或受中央政府命令停業且給付薪資未達基本工資的業者，補貼企業每位全職員工1萬元、員工一次性薪資3萬元。

會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業，若於今年4月至6月任一月，或同期營收減少超過5成（有稅籍登記），補貼員工薪資4成，每月上限2萬元，最多3個月。

市府提醒，申請全面採用線上登錄，由各業者填報員工投保清冊及營收衰退等相關證明文件，由經濟部專責窗口確認資格及撥款，商業服務業補貼申請自6月7日起至8月31日止，會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業自6月7日起至8月2日止。

「市府紓困開解方！」經發局指出，因應險峻疫情變化，市府盤點強制停業受影響範圍，搶先推出「紓困十方」，包含配合防疫停業的夜市或市集，於停業期間免收使用費或租金。

此外，針對42處公有零售市場、17處委外經營市場及道路型攤販集中區（非夜市），6至9月使用費(租金)減半，道路型攤販集中區（夜市）6至9月免收；並成立資金紓困單一窗口，即時掌握中央相關部會紓困計畫，提供最新資訊、諮詢及轉介服務。

(中時 )