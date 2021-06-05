桃園市長鄭文燦5日防疫會議指出，外籍移工群聚感染引發社會關切，除了祭出移工防疫指引、宿舍分艙分流，他也宣布桃園有相當多雇用500人以上移工的大型事業單位，要優先納入企業快篩，讓外籍移工全面普篩，市府會媒合醫院醫事人員協助，直言移工疫調困難，管制強度要更高。

鄭文燦說，新加坡主要疫情就是外籍移工的群聚感染，包括工作場域和宿舍等，桃園有11.6萬名外籍移工，約2.5萬人是社福類的幫傭跟看護，在工廠工作的產業類外籍移工全國比例最高、人數最多、達9萬餘人，去年針對外籍移工的防疫指引就特別的用心、要求也特別多。

中央流行疫情指揮中心這兩天針對外籍移工要求推出加強版防疫指引，桃園針對300間50人以上的集中式外籍移工宿舍要分艙分流，不同工廠的外籍移工住宿、用餐、盥洗、沐浴都要分流，宿舍內涉及群聚感染風險的運動場所或影視廳都要關閉停止，勞動局已組成稽查輔導小組，呼籲各移工的管理顧問、公司、管理公司都能夠完全配合。

鄭文燦也提到，針對雇用外籍移工較多的企業或工廠，鼓勵企業快篩，原則上以500人以上的大型事業單位優先，涉及快篩陽性再做PCR檢測，確保整體企業運作和安全，市府會協調媒合醫療院所的醫事人員協助，讓雇用500人以上企業或工廠可以進行外籍移工普篩。

鄭文燦提到，桃園有16位移工確診，大部分是群聚感染，桃園移工最多，不能鬆懈，因此移工對策跟防疫指引，會執行更徹底、標準更高，強調移工之間的交流互動是造成病毒傳播的原因，但移工疫調比一般民眾困難，管制強度要更高，務必要求移工盡量待在宿舍不要外出。

(中時 )