國民黨立委賴士葆3日透過臉書指出，針對紓困4.0預算，國民黨對於受影響的產業是絕對支持，但NCC卻編列8億元在疫情防治的簡訊實聯制，形同「趁火打劫」，因為政院先前就宣布「簡訊實聯制、不收費、不留個資，並感謝五大電信商，不會收取簡訊費用」。（圖／取自賴士葆臉書）

國民黨立委賴士葆3日踢爆，行政院編列8億給電信業者進行簡訊實聯制，與當初宣稱「感謝五大電信商，不會收取簡訊費用」相違背；政院則解釋，這是NCC給電信業者統包處理的業務費用。國民黨立委鄭麗文加碼痛批，其實去年紓困預算裡藏了非常多「貓膩」，這也是為什麼很多人會感到紓困分配不公的原因。鄭呼籲，政府應直接普發現金，不分資格、不必申請每人都發1萬，這才是全台雨露均霑的及時雨。

鄭麗文4日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉，針對賴士葆指控NCC預算問題表示，他們一定會將過去所有的預算、整個的花用，通通研究清楚，否則蔡政府就是慷老闆性之慨，這在眼前大家都急著防疫紓困的景況下，是非常不能容許的。

話鋒一轉，鄭麗文激動表示：「其實在過去這一年裡頭，那個紓困的預算裡面，藏了非常非常多的貓膩！他這個錢愛怎麼給就怎麼給！給了哪些人？所以現在很多人都說，為什麼有些人拿很多、重複拿，很多人根本拿不到？有的人真的是每天已經活不下去了，還是等不到這個政府的及時雨。」

鄭麗文強調，這就是為什麼國民黨從去年到現在，都主張「普發現金」的原因。去年行政院院長蘇貞昌一直抗拒，堅持要發三倍券，如今疫情這麼嚴重大家都封在家裡，也不可能拿著三倍券到處「趴趴走」去購物，那現在不是更應該直接發現金最快嗎？看看美國人、日本人的經驗，過去1年那麼多國際例子給蔡政府借鑑，「難道你都沒有學聰明？」

鄭麗文進一步指出，國民黨現在就是希望，以最快的方法幫助人民，也不用再去調查什麼、申請一大堆，這樣會增加基層公務員的負擔、增加群聚的風險，然後錢又無法做到「雨露均霑」，還不如數人頭，不管是0歲還是90歲，每個人都發1萬，這樣既快速也不需任何行政成本，大家馬上就可以拿到錢，實不需在那斤斤計較、分別資格，且各部會名目一大堆累死公務員與老百姓。

(中時新聞網)