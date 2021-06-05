台中市府表示，中央「運動紓困4.0」 運動人員最高補助4萬元。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

國內疫情爆發衝擊經濟，為加速紓困，教育部對受影響而有營運困難的運動事業及相關從業人員，推出「運動紓困4.0」措施，補貼包括室（外）運動場館經營管理行業如球類運動場館、室內（外）游泳池、拳擊館、田徑場、健身中心及賽車場等運動事業，及符合資格的運動從業人員每人最高補助4萬元，自6月7日起至8月31日止線上受理申請。

運動局指出，運動事業紓困，如於今年5至7月任一月營業額較今年3、4月月平均，或2019年同月營業額減少5成即可申請，若運動事業因受中央命令停業且給付薪資未達基本工資，補助金額包含企業一次性補貼，以全職員工數乘以1萬元計算、受雇員工補貼3萬元及就業安定基金1萬元，共4萬元，由事業一併具領轉發；若運動事業未受中央政府命令停業，則以全職員工每人4萬元計算，提供一次性營運補貼。

針對運動從業人員紓困，申請資格為我國國民且非任一單位的全職員工，因契約或工作約定暫停或取消，導致1個月酬勞較今年3、4月月平均，或2019年同月酬勞減少5成即可申請，教育部將提供酬勞減損補助，每人最高補助4萬元。

(中時 )