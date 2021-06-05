中國國家衛健委網站5日公布，6月4日0-24時，大陸新增24例確診病例，11例本土全在廣東，廣州荔灣9街道全員核酸檢測。境外輸入病例13例（廣東5例，福建3例，北京2例，上海1例，四川1例，雲南1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治癒出院病例10例，解除醫學觀察的密切接觸者886人，重癥病例較前一日增加1例。

境外輸入現有確診病例296例（其中重癥病例2例），現有疑似病例3例。累計確診病例6114例，累計治癒出院病例5818例，無死亡病例。

截至6月4日24時，大陸現有確診病例385例（重癥病例9例），累計治癒出院病例8萬6197例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1218例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者102萬8538人，尚在醫學觀察的密切接觸者8191人。

大陸新增無癥狀感染者28例，其中境外輸入25例，本土3例（均在廣東）；當日轉為確診病例6例（境外輸入3例）；當日解除醫學觀察17例（境外輸入14例）；尚在醫學觀察的無癥狀感染者380例（境外輸入349例）。

廣東衛健委網站5日消息，6月4日0-24時，廣東省新增8例本土確診病例之中，廣州6例，佛山報告2例；另有本土無癥狀感染者轉確診病例3例之中，廣州2例，佛山1例。截至6月4日24時，廣東省累計報告新冠肺炎確診病例2525例（境外輸入1047例）。

廣州荔灣區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部5日已發布全員核酸檢測通告，決定於6月5日至6日對荔灣區白鶴洞等9條街道轄區內全體居民進行全員核酸檢測。

(中時 )