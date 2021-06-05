在快艇與獨行俠這個首輪系列戰，主場優勢簡直蕩然無存！靠著里歐納德攻下全場最高45分，外加6籃板、3助攻、2抄截，快艇5日以104比97強壓地主獨行俠，雙方打成3平，最終的搶7大戰8日回洛杉磯進行，但這個系列戰前6場全由客隊贏球也寫NBA紀錄。

儘管打完上半場，快艇取得48比45小幅領先地主獨行俠，快艇所有上半場得分都由先發拿到，板凳得分竟然掛零；下半場仍然形成雙方互有領先局面，可是來到末節還剩2分18秒，快艇靠著里歐納德連取5分，成功取得95比88領先。

儘管東契奇馬上回應兩分球，可是里歐納德又在最後1分41秒投進三分外線，擴大雙方分差到8分，雷吉傑克生最後1分鐘補上兩罰俱中，快艇取得100比90的絕對領先，現場達拉斯球迷已經開始離場，因為他們知道場上大勢已去。

快艇除了里歐納德攻下追平季後賽生涯最高得分，雷吉傑克生也拿25分、9籃板，保羅喬治20分、13籃板及6助攻，不過快艇板凳只拿4分，再次展現他們太過重用主力的調度；獨行俠以東契奇29分、11助攻與8籃板表現最佳，小哈達威23分。

(中時 )