永春市場也陸續有民眾前往採購。（截圖自市場即時影像）

有網友指出，即時影像照射之處並非主要採購熱點，實際情況更加擁擠。（截自網路）

本土疫情嚴峻，販賣民生物資的菜市場成為人群集散地，台北市長柯文哲日前要求市場建置即時影像系統，方便民眾監看人流，避免產生群聚。建置後首個週末來臨，影像中的採買人潮幾乎沒停過，還有民眾爆料鏡頭所監看的場域，並非主要人潮熱點，實際情況更加擁擠。

台北市市場處日前將市場比照熱門景點，建置「市集即時影像監視」系統，第1階段先試辦5場域，包含福德市場、木新市場外攤、南京東路五段291巷、永春市場外攤（虎林市場）、濱江市場外攤，其他市場也陸陸續續開放。

今日上午雖有小雨，但絲毫不減民眾採買之心，濱江市場外攤陸續有顧客湧入，虎林市場也有民眾大包小包前往採購，眾人雖有配戴口罩，但人潮依舊不少，難以維持社交距離。

有媽媽表示，因為近期有颱風過境，才會趁雨小趕緊買好一周食材，也有上班族說，平時辦公沒時間外出，才會挑周六上午光速採買，下好離手後就隨即返家。也有網友在地方社團發言，說家裡兩個冰箱都被塞滿，老人家卻還外出逛市場，嚇得趕緊去市場帶他們回家。

但網友也抱怨，能線上監看市場人流是件好事，但鏡頭所照之處，並非主要的人潮聚集處，感嘆市府建議即時影像如同「交功課」，實際人潮比鏡頭呈現的還要多很多。但也有民眾說，這人潮已是上周六的一半，別說沒改善，但也建議政府落實分流會比建置鏡頭來得有效。

(中時 )