前高雄市議長許崑源逝世將滿1周年，有意繼承父親衣缽、參選議員的許崑源之女許采蓁表示，原本預定在佛光山的追思會，為兼顧防疫，改為「線上追思紀念會」，6日晚上8時在臉書及多個平台直播，邀請大家一同表達追念，緬懷他生平的美好。

許采蓁今在臉書指出，人生就像一列單程火車的旅程，從生命之初開往日落的終點站；大家都說，那天是六月六日斷腸時，我想我的父親只是先下車到站了，暫時離開心愛的夥伴們，去那我們都會到的終點天家。

她言辭中滿是不捨說，一眨眼，一年過去，對於大家的一路相陪，我心中充滿感恩與感激。原來時間並不會讓人忘記一切，思念更是永不停止，但我深信已故的父親、人稱的「奧援議長」，永遠活在我們的心裡，彷彿谷中百合，美麗盛開重現。

她也提到，其實後來她才深刻明白，父親揹負許多高雄人的期許與責任，在他將近三十年的從政生涯中，自己看見數不盡的鄉親對他滿是肯定與支持；而父親離去後，她在他所敬愛的鄉親們口中，漸漸拼湊出「奧援議長」的奉獻故事，原來真的帶著浩然正氣的使命與意義。

許采蓁說，這次的追思會中，采蓁要向父親告白，也盼望父親繼續在天上庇佑高雄，給我力量接續父親尚未完成的使命。

關於「以愛思源·一週年追思紀念會」，許采蓁表示，由於最近Covid-19疫情影響台灣甚鉅，為兼顧防疫，原預定在佛光山的追思會，改為「線上追思紀念會」，誠摯邀請所有思念許議長的鄉親、好友共同參與。

線上追思會於6日晚上8時，在Facebook「用心打拼許崑源」舉行，相關同步直播平台如下：許采蓁FB、許崑源粉絲專頁FB、許崑源愛心慈善會FB、李明璇FB及YouTube、飛碟聯播網 南台灣之聲FB、YouTube中時新聞網、中天新聞。

(中時 )